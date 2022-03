Olieprijs fors hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag fors hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 18 maart zijn gestegen/gedaald met 2,5 miljoen vaten tot 413,4 miljoen stuks. De benzinevoorraden daalden met 2,9 miljoen vaten tot 238,0 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel liepen af met 2,1 miljoen vaten tot 112,1 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 91,1 procent. Dat was een week eerder nog 90,4 procent. Daarnaast ondersteunden de zorgen over de bevoorrading, in verband met de Russische invasie van Oekraïne, opnieuw de olieprijs. "De prijzen van ruwe olie zijn hoger vanwege de aanhoudende zorgen over de aanvoer en een grote voorraaddaling van 4,28 miljoen vaten, gerapporteerd door het American Petroleum Institute", zei marktanalist Peter Cardillo van Spartan Capital. Het American Petroleum Insitute rapporteerde dinsdag laat tevens een daling van de benzinevoorraden met 626.000 vaten en een daling van distillaten van 826.000 vaten. De olieprijzen zijn deze week eveneens gestegen vanwege speculatie dat het EU-blok van plan is om deze week een EU-importverbod op olie uit Rusland in te voeren, hoewel marktvolgers zeggen dat die verwachting enigszins is afgezwakt. De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 5,2 procent, ofwel 5,66 dollar, hoger op 114,93 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

