Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,0 procent tot 4.466,94 punten, de Dow Jones index verloor 1,2 procent op 34.389,47 punten en de Nasdaq noteerde 0,9 procent lager op 13.981,23 punten.

Wall Street kwam onder druk te staan nadat functionarissen van de Federal Reserve de noodzaak van agressievere renteverhogingen om de inflatie te bestrijden erkenden.

Cleveland Fed-voorzitter Loretaa Mester en San Francisco Fed-voorzitter Mary Daly zeiden de 'agressieve' opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell te ondersteunen. Powell zei eerder in de week dat de centrale bank de rente zo nodig met meer dan een kwart procentpunt zou kunnen verhogen om de inflatie te beteugelen.

Daarnaast volgt de markt met argusogen de ontwikkeling rond de Russische invasie van Oekraïne. "Het sentiment zal zeer gevoelig blijven voor de gebeurtenissen in Oekraïne", zei marktanalist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown, eraan toevoegend dat scherpe bewegingen in de energieprijzen zwaar zullen blijven wegen op de indexen.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 8,1 procent. De marktindex daalde van 496,5 naar 456,2

In februari zijn er minder nieuwe eengezinswoningen in de Verenigde Staten verkocht dan een maand eerder. Op maandbasis was sprake van een daling met 2,0 procent, terwijl het aantal verkochte woningen op jaarbasis met 6,2 procent daalde.

De euro/dollar noteerde op 1,1004. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0970 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1027 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 4,2 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de orders duurzame goederen, gevolgd door de samengestelde inkoopmanagersindex van maart later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Softwaregigant Microsoft bevestigde dinsdag dat de hackersgroep Lapsus$ "beperkte toegang" heeft weten te krijgen tot zijn systemen. Enkele uren eerder bevestigde ook Okta een doelwit te zijn van dezelfde groep.

Microsoft volgt de hackersgroep al weken actief, en merkt op dat deze een "puur afpersings- en vernietigingsmodel" hanteert. Volgens Microsoft is het gecompromitteerde account gesloten en is er geen hoger risico. Microsoft daalde 1,1 procent.

Adobe daalde 9,5 procent, nadat het softwarebedrijf over het afgelopen kwartaal een beter dan verwachte omzet rapporteerde, maar teleurstelde met zijn outlook.

Ecommerce-moloch Amazon.com zal de komende maand te maken krijgen met vakbondsverkiezingen bij zijn magazijnen in New York. Het zou de eerste groep medewerkers zijn van Amazon-medewerkers die zich verenigen in een vakbond. Er zit geen grote vakbond achter, wat ongebruikelijk is. Het aandeel verloor 0,2 procent.

Medewerkers van Walt Disney zijn de straat op gegaan uit protest tegen de reactie van het entertainmentbedrijf op een nieuwe onderwijswet in Florida, die gericht zou zijn tegen de acceptatie van seksuele minderheden zoals homo's en lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen. Het aandeel noteerde 1,2 procent lager.