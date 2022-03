Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,0 procent tot 454,03 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,3 procent op 14.283,65 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,2 procent op 6.581,43 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent lager op 7.460,63 punten. De beurzen gaven in de loop van de dag de openingswinsten weer prijs, vanwege de aanhoudende zorgen over de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. "Er zijn nog maar weinig manieren om Rusland onder druk te zetten, behalve met militair ingrijpen, en de markt begint het verlies van een aanzienlijke hoeveelheid Russische olie die moet worden aangevuld, in te prijzen. Het kan jaren duren voordat de Russische oliemarkt stabiliseert", zei marktanalist Stephen Innes van SPI Asset Management. Beleggers hielden ook nauwlettend de ontwikkelingen rond de NAVO-bijeenkomst, waar de Amerikaanse president Joe Biden donderdag aanschuift, in de gaten en een EU-top, waar de sancties en een Russische olie-embargo waarschijnlijk bovenaan de agenda zullen staan. De Britse inflatiedata over februari bleken ondertussen sterker te zijn gestegen dan verwacht. De prijzen stegen met 6,2 procent op jaarbasis. Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in maart erg stevig gedaald, na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. De euro/dollar noteerde op 1,1005. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1025 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1027 op de borden. Olie werd woensdag 4,5 procent duurder, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Bedrijfsnieuws Adidas daalde 2,3 procent, ondanks een positief analistenrapport van Jefferies. Het plan van het sportmerk om zich onder meer te concentreren op zijn premiumaanbod is volgens Jefferies een goede keuze. Bank of America noemde Shell, TotalEnergies en Equinor zijn favoriete aandelen in de huidige energiecrisis. Ook kreeg Shell nog een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Shell steeg ruim 3,0 procent, TotalEnergies won bijna 1,0 procent en Equinor noteerde bijna 2,0 procent hoger. In Frankfurt ging Hannover Rueck aan kop met een koerswinst van circa 2,0 procent, Brenntag steeg 1,5 procent en Henkel noteerde circa 0,6 procent hoger. Delivery Hero verloor ruim 5,0 procent, terwijl E.ON ruim 3,0 procent daalde. In Parijs noteerde Air Liquide bijna 2,0 procent hoger, Carrefour steeg ruim 1,0 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield ruim 4,0 procent lager sloot. Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent lager op 4.491,44 punten. De Dow Jones index daalde 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde vlak. Bron: ABM Financial News

