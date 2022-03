AEX sluit in het rood ondanks koerswinst Shell

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, terwijl Shell profiteerde van de olieprijs die weer stevig opliep door een mogelijke Europese boycot op Russische olie.

De AEX index eindigde 0,9 procent lager op 721,81 punten.



"De veerkracht van de aandelenbeurzen bleek de afgelopen dagen indrukwekkend", stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Ondanks oplopende rentes in de afgelopen twee weken."

"Aandelenbeleggers lijken niet te schrikken van de steeds havikachtiger geluiden vanuit het kamp van de Fed", zei ook beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. De Amerikaanse hoofdgraadmeter is volgens hem inmiddels uit zijn dalende trend gebroken. "De S&P staat nog slechts 5 procent onder zijn recordstand van begin dit jaar."

André Brouwers van Het Beleggingsinstituut denkt dat het sterke herstel van de aandelenmarkt niet goed overeenkomt met de onderliggende situatie. "Eerst reageert de beurs positief, omdat de rente van de Fed met maar een kwart procent omhoog gaat, en als een paar dagen later blijkt dat het stappen van 50 basispunten gaan worden, dan wordt dat weer positief uitgelegd, omdat de Fed dan de inflatie goed onder controle krijgt. Dat is natuurlijk erg tegenstrijdig."

Brouwers ziet een belangrijke weerstand voor de AEX op 735 punten. Dan moet de beurs tegen iets aanlopen waardoor de trend weer omlaag gaat en dat kan best wel eens veel verder omlaag zijn dan 700 punten, vermoedt de beleggingsspecialist.

Volgens Brouwers gaapt er een enorm gat tussen de hoge inflatie en de lage rente en hebben de centrale banken zitten slapen. Het is nog erg onzeker wat de oorlog, de hoge inflatie, de hoge energieprijs en de stijgende rente gaan doen met de resultaten van bedrijven en met de economische groei, zegt Brouwers.

Hij denkt zelf dat de olieprijs niet meer heel hard zal stijgen, en dat het tekort aan olie weer afneemt als de economie door de hoge prijzen minder snel groeit. Maar er blijft een kans dat de olieprijs nog veel verder stijgt, en daar is men bang voor, aldus de beleggingsexpert.

De olieprijs steeg woensdag weer sterk, met 5 procent tot 115 dollar voor een vat WTI ruwe olie op Nymex. De Amerikaanse olievoorraden daalden vorige week met 2,5 miljoen vaten. Ook Brent-olie werd dik 5 procent duurder op 122 dollar voor levering van een vat ruwe olie in mei.

Donderdag komt de NAVO in Brussel bijeen voor een spoedvergadering met de leiders van de G-7. Er komen mogelijk nieuwe sancties van de VS en Europa om Rusland te bewegen tot stoppen met de oorlog in Oekraïne.

Rusland liet intussen weten de olie naar "niet-bevriende" landen voortaan in roebels te willen afrekenen in plaats van dollars.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,1005.



Vanochtend bleek het vertrouwen van Nederlandse consumenten opnieuw te zijn gedaald sinds de oorlog in Oekraïne. Ook liep de Britse inflatie in februari sterker op dan voorzien en stegen de producentenprijzen hard.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Shell 3,6 procent, na positieve rapporten van Deutsche Bank en Bank of America, en dankzij de stijging van de olieprijs.

Deutsche Bank verhoogde het koersdoel van 20,38 naar 25,51 pond, mede dankzij een 20 procent hogere raming voor de olieprijs dit jaar, en een verdubbeling van de verwachte aardgasprijs in de komende jaren. Volgens analist James Hubbard heeft de oorlog in Oekraïne blootgelegd hoe krap de energiemarkt is. Bank of America bestempelt Shell als favoriet energie-aandeel sinds de oorlog uitbrak, omdat hete relatief goed vertegenwoordigd is in de krappe markt voor vloeibaar gemaakt aardgas, of LNG. Russische gas is nu nog goed voor 40 procent van het Europese gasverbruik en de EU wil dat terugbrengen naar nul.

Aegon won 2,6 procent, nadat de verzekeraar de verkoop van de Hongaarse activiteiten afrondde. Het geld wordt gebruikt om de schuld te verlagen en om eigen aandelen in te kopen. Analisten van Citi denken dat er nog wel iets meer in het vat zit op beide terreinen.

Prosus leverde 4,8 procent in na de jaarcijfers van Tencent. Het Chinese Tencent sprak van een "uitdagend jaar" met lagere omzetgroei door maatregelen om het bedrijf op de lange termijn "duurzaam" te maken. Deze maatregelen zouden het Chinese internet structureel gezonder maken, "met een betere focus op waarde, technologische innovatie en sociale verantwoordelijkheid", aldus Tencent. De omzet groeide 16 procent en de winst met 41 procent. Prosus heeft een flink belang in Tencent.

Ook Just Eat Telecom was weer een grote verliezer, ditmaal met 4,4 procent. Maaltijdbezorgers staan al enige tijd onder druk.

In de AMX wonnen OCI en Galapagos ruim 3 procent. Aperam en WDP verloren respectievelijk juist 3 en 4 procent.

Onder de kleinere aandelen won Ebusco 3 procent, maar leverde Forfarmers 5 procent in.

Het lokaal genoteerde Avantium daalde 6 procent na cijfers. De kaspositie zal volgens ING nog jarenlang een punt van aandacht zijn.

Renewi sloot vrijwel vlak, ondanks een positieve winstwaarschuwing. Renewi verhoogde de outlook voor het boekjaar dat op 31 maart eindigt in januari al naar een onderliggende EBIT van minimaal 120 miljoen euro. Woensdag liet het bedrijf weten dat het meer wordt, zonder een concreet cijfer te noemen.