Donderdag weer handel op beurs Moskou

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De handel op de beurs van Moskou gaat donderdag 24 maart weer van start. Dit maakte de Russische centrale bank woensdag bekend. Er mag in 33 aandelen uit de Moscow Exchange Russia Index worden gehandeld. Onder deze aandelen onder meer Gazprom, Lukoil en Sberbank. Short gaan op deze aandelen is evenwel verboden. De handel start om 9.50 uur in Moskou en eindigt om 14.00 uur. Hoe de handel daarna zal verlopen, zal de centrale bank nog bekendmaken. De beurs in Moskou was gesloten sinds de inval in Oekraïne een maand geleden. Bron: ABM Financial News

