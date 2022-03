Beursblik: afronding Hongaarse deal Aegon positief Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) De afronding van de verkoop van de Hongaarse activiteiten door Aegon is positief. Dit stelt Citigroup na het bericht van de verzekeraar. De verkoop voor 620 miljoen euro betreft het merendeel van de Centraal- en Oost-Europese desinvestering van 830 miljoen euro die eerder was aangekondigd. De verkoop van de activiteiten in Polen, Roemenië en Turkije zal naar verwachting later dit jaar worden afgerond. Aegon gebruikt de verkoopopbrengst deels om zijn schuldpositie te verlagen tot binnen de doelstelling en daarnaast om aandelen in te kopen. Hierna is het kapitaaloverschot nog aan de bovenkant van de doelstelling van 0,5 miljard tot 1,5 miljard dollar. Citigroup ziet daarom ruimte voor een verdere schuldverlaging met misschien nog een kwart miljard euro naar 5,25 miljard euro, halverwege de bandbreedte van 5,0 tot 5,5 miljard euro, dan wel een aandeleninkoop in 2023 van een vergelijkbare omvang. Citigroup heeft een Neutraal advies met een koersdoel van 5,03 euro. Het aandeel Aegon noteerde woensdag 4,3 procent hoger en was daarmee de uitblinker in een rode AEX. Bron: ABM Financial News

