Kepler haalt Heineken van verkooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft woensdag het advies voor Heineken verhoogd van Reduceren naar Neutraal en het koersdoel met 4 euro verhoogd naar 88,00 euro. Dit bleek uit een sectorrapport van analist Richard Withagen, waarin hij het koersdoel voor AB InBev met 5,50 euro verlaagde naar 70,00 euro maar het koopadvies voor dit aandeel intact liet. In het rapport keek Withagen naar de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Dit heeft volgens de analist directe, maar ook indirecte gevolgen. Die laatste zijn vooral hogere grondstofkosten, die ook nog eens langer aanhouden dan eerder voorzien. Die hogere kosten opvangen, is dit eenvoudig volgens Withagen, nu het consumentenvertrouwen onder druk staat. Daarbij hebben brouwers in 2021 al de prijzen verhoogd. Alle reden voor Withagen om voorzichtiger te worden over brouwers. We prefereren bedrijven met een hoge brutomarge, prijskracht, geografische spreiding en met een redelijke waardering", aldus Withagen. Nu het aandeel Heineken zo is afgestraft, meent Withagen dat het advies naar Neutraal kan, zeker ook omdat er goede vooruitgang wordt geboekt met de transformatie van de Amsterdamse brouwer onder de nieuwe CEO. Het aandeel Heineken handelt woensdag min of meer onveranderd op 85,38 euro. Bron: ABM Financial News

