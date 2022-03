Aegon rondt verkoop Hongaarse activiteiten af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Verzekeraar Aegon kan zijn schuld verkleinen en eigen aandelen inkopen, nu het de verkoop van twee Hongaarse dochterbedrijven aan Vienna Insurance Group heeft afgerond. Dit maakte de Nederlandse verzekeraar woensdag bekend. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 620 miljoen euro. De desinvestering is onderdeel van een grotere transactie ter waarde van 830 miljoen euro, inclusief de verkoop van activiteiten in Polen, Roemenië en Turkije. De afronding van de verkoop van deze drie onderdelen wordt in de loop van 2022 verwacht. Met de afronding van de Hongaarse bezittingen verhoogt Aegon zijn contante kapitaalpositie, waarmee het bedrijf én zijn schuld met 375 miljoen euro kan terugbrengen én voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen kan inkopen, hetgeen overeenkomt met de plannen die tijdens de beleggersdag van december 2020. De verlaging van de schuld vindt plaats door middel van een bod op zes obligatieleningen. De exacte details hiervan volgen nog, aldus Aegon. Na deze schuldreductie resteert een zogeheten brutoleverage van 5 tot 5,5 miljard euro, een doelstelling die voor 2023 stond gepland. De aandeleninkoop begint op 1 april en loopt uiterlijk op 15 december van dit jaar af. Voor 30 juni zal het eerste deel van 100 miljoen euro zijn ingekocht. Het voorstel aan de aandeelhoudersvergadering van 2023 is om de ingekochte aandelen in te trekken. Het aandeel Aegon noteerde woensdag op een rood Damrak 4,3 procent hoger op 4,74 euro. Bron: ABM Financial News

