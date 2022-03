Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager, na de plussen van de afgelopen dagen, in een markt die gewend lijkt te raken aan het vooruitzicht van agressievere renteverhogingen om de hoge inflatie te beteugelen, en zich voorlopig stil houdt in afwachting van nieuwe ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,3 procent op 448.50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,5 procent naar 14.361,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,5 procent met een stand van 6.627,76 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,2 procent naar 7.493,85 punten.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade houden beleggers er inmiddels rekening mee dat de Amerikaanse Federal Reserve het tempo van renteverhogingen zal opvoeren.

Volgens ING vrezen beleggers echter dat dit de economische groei zal vertragen. "De grootste zorg bij beleggers is op dit moment de torenhoge inflatie, vrijwel in heel de wereld, en de snelheid waarmee centrale banken die nu proberen te bestrijden. Vergelijkingen met begin jaren tachtig zijn al gemaakt, toen er sprake was van stagflatie: een combinatie van stagnerende groei en hoge inflatie", meent de bank.

De Britse inflatiedata over februari bleken ondertussen sterker te zijn gestegen dan verwacht.

Vanmiddag worden in de Verenigde Staten de verkoop van nieuwe woningen over februari gepubliceerd, gevolgd door het voorlopige consumentenvertrouwen in de eurozone over maart en de wekelijkse olievoorraden in de VS.

De spreker met de hoogste prioriteit lijkt woensdag de Britse minister van financiën Rishi Sunak, direct gevolgd door een toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell, waarvan verder niet veel van wordt verwacht. Voorzitter James Bullard van de Fed van St. Louis is woensdag de derde spreker van belang.

Olie noteerde woensdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 2,1 procent in het groen op 111,67 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 118,19 dollar werd betaald, een stijging van 2,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0985. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1021 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1031 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs en Frankfurt domineerden de lagere koersen, maar de minnen bleven relatief bescheiden met alleen in Frankfurt drie aandelen die meer dan 2 procent verlies leden. Dat waren Zalando, Hellofresh en DeliveryHero.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De S&P 500 sloot dinsdag 1,1 procent hoger op 4.511,61 punten, de Dow Jones-index klom 0,7 procent naar 34.807,46 en technologie-index Nasdaq werd 2,0 procent duurder op 14.108,82 punten.