Futures Wall Street wijzen omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, terwijl de verkoopgolf op de obligatiemarkt aanhoudt.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,3 procent in het rood.

"De steeds havikachtiger toon van de Fed is ontegenzeggelijk slecht voor obligaties, maar de vooruitzichten voor aandelen zijn onzekerder", zei Mark Haefele van UBS.

Haefele zei echter dat hij nog steeds een pad ziet waarop de markten het jaar eindigen met winst. "Hoewel er veel kritiek is, is het nog te vroeg om te zeggen dat de Fed niet het smalle pad weet te vinden waarin de inflatie wordt gedrukt zonder de groei te laten ontsporen."

De olieprijs steeg weer. Verwacht wordt dat Navo-landen meer sancties tegen Rusland zullen instellen later deze week. Een meifuture West Texas Intermediate steeg 2 procent tot 111,52 dollar, terwijl Brent-olie voor mei 2,4 procent duurder werd op 118,19 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,1031. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond dezelfde stand op de borden.

De dollar zal waarschijnlijk een boost krijgen van de markt die zijn verwachtingen voor de Amerikaanse rente verhoogt, stelde ING. Volgens Monex Europe neemt ook de verwachting toe dat de ECB de rente sneller gaat verhogen dan eerder gedacht, wat de winst voor de dollar zal beperken.

Economisch nieuws komt woensdag van de wekelijkse hypotheekaanvragen in de VS, de nieuwe woningverkopen in februari en de wekelijkse Amerikaanse olievorraden. Ook is er een cijfer over het consumentenvertrouwen in de eurozone in maart.

Bedrijfsnieuws

Softwaregigant Microsoft bevestigde dinsdag dat de hackersgroep Lapsus$ "beperkte toegang" heeft weten te krijgen tot zijn systemen. Enkele uren eerder bevestigde ook Okta een doelwit te zijn van dezelfde groep.

Microsoft volgt de hackersgroep al weken actief, en merkt op dat deze een "puur afpersings- en vernietigingsmodel" hanteert. Volgens Microsoft is de gecompromitteerde account gesloten en is er geen hoger risico.

Ecommerce-moloch Amazon.com zal de komende maand te maken krijgen met vakbondsverkiezingen bij zijn magazijnen in New York. Het zou de eerste groep medewerkers zijn van Amazon-medewerkers die zich verenigen in een vakbond. Er zit geen grote vakbond achter, wat ongebruikelijk is.

Medewerkers van Walt Disney zijn de straat op gegaan uit protest tegen de reactie van het entertainmentbedrijf op een nieuwe onderwijswet in Florida, die gericht zou zijn tegen de acceptatie van seksuele minderheden zoals homo's en lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag hoger, met aanzienlijk winsten voor de technologiesector, herstellend van de schrik over een sneller stijgende rente. De S&P 500 sloot 1,13 procent hoger op 4.511,61 punten, de Dow Jones-index klom 0,74 procent naar 34.807,46 en technologie-index Nasdaq werd 1,95 procent duurder op 14.108,82 punten.