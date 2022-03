Valuta: euro omlaag naar 1,10 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag lager rond 1,10 dollar in een markt die het afgelopen etmaal voorzichtig, maar ook nerveuzer is geworden.

"Hoe langer het duurt voordat er een soort van overeenkomst tussen Oekraïne en Rusland komt, hoe meer de markt toch weer neigt naar veilige munten als de dollar en het lijkt erop dat we dat vandaag al een beetje zien gebeuren", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury woensdag tegen ABM Financial News.

Van der Meer wees woensdag op de Australische dollar als alternatief voor marktpartijen die zekerheden zoeken in de valutamarkt. "Australië is geografisch heel ver verwijderd van Oekraïne en heeft vooral te kampen met dure grondstoffen. Als producent daarvan is dat geen nadeel", aldus de handelaar van Ebury woensdag.

De cijfers waar vandaag naar werd uitgekeken betroffen de Britse inflatiedata over februari die sterker bleken te zijn gestegen dan verwacht. "Voor de Bank of England lijkt dit een bevestiging van het monetaire beleid", aldus Van der Meer.

Voor de handelaar verschuift de aandacht nu naar de voorlopige inkoopmanagersindices over maart uit de belangrijkste economieën wereldwijd, waar nu ook een zeker effect van de oorlog in Oekraïne in tot uitdrukking zou moeten komen.

Vanmiddag worden in de Verenigde Staten de verkopen van nieuwe woningen over februari gepubliceerd, gevolgd door het voorlopige consumentenvertrouwen in de eurozone over maart en de wekelijkse olievoorraden in de VS.

De spreker met de hoogste prioriteit lijkt woensdag de Britse minister van financiën Rishi Sunak, direct gevolgd door een toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell, waarvan verder niet veel van wordt verwacht. Voorzitter James Bullard van de Fed van St. Louis is woensdag de derde spreker van belang.

De euro noteerde woensdag 0,3 procent lager op 1,1003 dollar. De Europese munt noteerde stabiel op 0,8318 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,3 procent tot 1,3228 dollar. De Australische dollar noteerde woensdag 0,7470 Amerikaanse dollar tegen 0,7328 Amerikaanse dollar een week terug.