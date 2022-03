Shell aan kop in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,3 procent tot 726,34 punten.

"De veerkracht van de aandelenbeurzen is in de afgelopen dagen indrukwekkend gebleken", zo zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Ondanks de stijging van de rentes in de afgelopen twee weken."

De "relatieve onverschilligheid" van beleggers over de toegenomen rentes kan volgens Hewson samenhangen met de perceptie dat de Fed nog ruimte genoeg heeft om de rentes te verhogen tot een niveau van voor de coronacrisis van 1,5 tot 1,75 procent. "Dit verklaart mogelijk waarom een renteverhoging van 50 basispunten in mei en vergelijkbare verhogingen daarna beleggers niet afschrikken", aldus Hewson.

"Aandelenbeleggers lijken niet te schrikken van de toegenomen hawkish geluiden vanuit het kamp van de Fed", zo ziet ook beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. De Amerikaanse hoofdgraadmeter is volgens hem inmiddels uit zijn dalende trend gebroken. "De S&P staat nog slechts 5 procent onder zijn recordstand van begin dit jaar."

De ogen blijven volgens Lynx gericht op de situatie in Oost-Europa. Op donderdag komt de NAVO in Brussel bijeen voor een spoedvergaring, waar de leiders van de G-7 aanwezig zullen zijn. "Ook zullen de VS en Europa mogelijk met nieuwe sancties komen om Rusland te dwingen te stoppen met de oorlog in Oekraïne", zo voorziet Blekemolen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1003. De olieprijzen liepen met twee procent verder op.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers uit naar cijfers over het consumentenvertrouwen in de eurozone en de wekelijkse hypotheekaanvragen in de VS. Vanochtend bleek het vertrouwen van Nederlandse consumenten opnieuw te zijn gedaald sinds de oorlog in Oekraïne.

Verder bleek de Britse inflatie in februari sterker te zijn opgelopen dan voorzien en stegen de producenteprijzen in hoog tempo.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Shell 2,8 procent. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor Shell flink van 20,38 naar 25,51 Britse pond en herhaalde daarbij het koopadvies. Analist James Hubbard verhoogde de raming voor de olieprijs in 2022 met 20 procent en die voor de gasprijs zelfs met 113 procent. Voor 2023 gingen de taxaties met respectievelijk 14 en 129 procent omhoog. De oorlog in Oekraïne heeft voor veel extra onzekerheid gezorgd, aldus Hubbard, en heeft blootgelegd hoe krap de markt is.

Prosus leverde 4,0 procent in na de jaarcijfers van Tencent. Tencent sprak in een toelichting op de cijfers van een "uitdagend jaar", waarin de omzetgroei terugliep door maatregelen die werden getroffen om het bedrijf op de lange termijn "duurzaam" te maken. "We denken dat het Chinese internet structureel gezonder wordt met een betere focus op waarde, technologische innovatie en sociale verantwoordelijkheid." Afgelopen jaar steeg de omzet van Tencent met 16 procent en de winst met 41 procent. Prosus heeft een flink belang in Tencent.

In de AMX wonnen OCI en Galapagos 2,9 tot 1,7 procent. Basic-Fit daalde met 2,2 procent.

Onder de kleinere aandelen won Ebusco 3,8 procent, maar leverde Forfarmers 3,2 procent in.

Het lokaal genoteerde Avantium maakte een koersval van 5,2 procent na cijfers. De kaspositie zal volgens ING nog jarenlang een punt van aandacht zijn. Renewi won 1,4 procent na een positieve winstwaarschuwing. Renewi besloot de outlook voor het boekjaar dat op 31 maart eindigt, in januari al te verhogen naar een onderliggende EBIT van minimaal 120 miljoen euro. Vandaag zegt het bedrijf hierboven uit te zullen komen, zonder een concreet cijfer te noemen.