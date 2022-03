Barclays positiever over ING dan over KBC Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ING

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft woensdag het aandeel ING van de verkooplijst gehaald en KBC daar juist op gezet. Voor ING ging het advies van Onderwogen naar Gelijkgewogen bij een ongewijzigd koersdoel van 10,90 euro. Voor KBC ging het advies juist van Gelijkgewogen naar Onderwogen, terwijl het koersdoel werd verlaagd van 69,30 naar 63,80 euro. ABN AMRO blijft de sectorfavoriet van Barclays. Barclays stelde dat er weinig opwaarts potentieel is voor de activiteiten van KBC in Tsjechië. De Belgische bank zal minder profiteren van renteverhogingen in het land dan gedacht. Analisten van Barclays verhoogden de ramingen voor de operationele kosten, terwijl die voor de fees juist omlaaggingen. Ook de taxaties voor de risicokosten werden verhoogd. Deze factoren zullen slechts deels gecompenseerd worden door hogere rentebaten. De winst in 2022 tot 2024 zal met 3 tot 8 procent zal dalen, zo verwacht Barclays. Over ING werd Barclays juist positiever. Eerder wees de Britse bank nog op de consensus die te optimistisch was over zowel de operationele kosten als de opbrengsten en dat het aandeel te hard was gestegen op de verwachting dat de bank meer naar aandeelhouders zou laten terugvloeien. "Deze zorgen zijn echter naar de achtergrond verschoven door de blootstelling van ING aan Rusland", aldus Barclays. "In de huidige waardering zijn al deze risico's inmiddels ingeprijsd." Het aandeel ING steeg woensdagochtend licht tot 9,72 euro, terwijl het aandeel KBC 2,1 procent inleverde tot 66,72 euro. Bron: ABM Financial News

