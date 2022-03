Deutsche Bank verhoogt koersdoel Shell fors Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank Research heeft het koersdoel voor Shell flink verhoogd, van 20,38 naar 25,51 Britse pond, en herhaalde daarbij het koopadvies. Dit bleek uit een sectorrapport van de Duitse bank, waarin de koersdoelen voor BP en TotaleEnergies juist werden verlaagd en die laatste werd ook van de kooplijst gehaald. Analist James Hubbard verhoogde de raming voor de olieprijs in 2022 met 20 procent en die voor de gasprijs zelfs met 113 procent. Voor 2023 gingen de taxaties met respectievelijk 14 en 129 procent omhoog. De oorlog in Oekraïne heeft voor veel extra onzekerheid gezorgd, aldus Hubbard, en heeft blootgelegd hoe krap de markt is. Shell is de topfavoriet van Deutsche Bank. Hubbard wijst op de grootschalige aandeleninkoop die dit jaar wordt uitgevoerd en die samen met het dividend het rendement op 10,6 procent brengt. In Amsterdam stijgt het aandeel Shell woensdag met 2,8 procent. In Londen noteert het aandeel 2,9 procent hoger op 20,65 pond. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.