Winst Tencent stijgt harder dan omzet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tencent heeft in het vierde kwartaal de winst harder zien stijgen dan de omzet. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Chinese internetgigant waarin Prosus een fors belang heeft. Tencent sprak in een toelichting van een "uitdagend jaar", waarin de omzetgroei terugliep door maatregelen die werden getroffen om het bedrijf op de lange termijn "duurzaam" te maken. "We denken dat het Chinese internet structureel gezonder wordt met een betere focus op waarde, technologische innovatie en sociale verantwoordelijkheid." Chinese internetbedrijven liggen al geruime tijd onder het vergrootglas van de Chinese autoriteiten. Tencent denkt in de tweede helft van dit jaar de gevolgen van de maatregelen die Beijing eist om gamers beter te beschermen volledig te hebben verteerd. Resultaten De Chinese ontwikkelaar van onder meer games boekte een nettowinst van 95,0 miljard yuan, of omkerend circa 13,5 miljard euro, in het afgelopen kwartaal. Dat is 60 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg met 8 procent tot ruim 144 miljard yuan. Alle segmenten droegen bij aan de groei. Bij online gaming steeg de omzet met 10 procent, en dit segment is inmiddels goed voor 52 procent van de totale omzet van Tencent. Bij online advertenties stegen de inkomsten met 8 procent en bij Fintech met liefst 34 procent. De divisie Fintech is inmiddels bijna goed voor een derde van de groepsomzet. Aan het einde van het jaar had Tencent met Weixin en WeChat 1,27 miljard maandelijks actieve gebruikers. Dat is een stijging van 3,5 procent op jaarbasis en 0,4 procent op kwartaalbasis. De jaaromzet steeg met 16 procent naar 560 miljard yuan en de nettowinst liep met 41 procent op tot bijna 225 miljard yuan. Het aandeel Tencent sloot woensdag in Hongkong 0,3 procent hoger. Prosus, grootaandeelhouder van Tencent, daalde vanochtend in Amsterdam met 2,8 procent. Bron: ABM Financial News

