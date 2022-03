'Financiering blijft punt van aandacht voor Avantium' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft in 2021 meer omzet dan verwacht geboekt, terwijl het nettoverlies conform verwachting was, maar de kaspositie zal vermoedelijk nog jarenlang een punt van aandacht zijn. Dit stelde analist Reginal Watson van ING woensdag. Watson merkte op dat de jaaromzet flink hoger uitviel dan de consensus, maar dat het verlies van 24,4 miljoen euro in lijn met de verwachtingen was. De kaspositie bedroeg eind 2021 34,9 miljoen euro, maar 18,5 miljoen euro daarvan is gereserveerd voor de totale bijdrage van 45 miljoen euro aan de financiering van de nieuwe ARP-fabriek. Avantium houdt na de betaling daarvan 16,4 miljoen euro over in 2022 en het bedrijf verwacht dat de cashburn zal dalen van 20 miljoen euro per jaar tot 12 miljoen euro per jaar als de financiering van ARP is afgerond. De voorgestelde emissie van 45 miljoen euro moet nog plaatsvinden en kan naast subsidies voor extra geldstromen zorgen. "Maar het behoud van de kaspositie blijft een punt van aandacht voor de komende jaren", aldus de analist. ING heeft een koopadvies op Avantium met een koersdoel van 14,61 euro. Het aandeel leverde woensdagochtend 5,7 procent in op 4,86 euro. Bron: ABM Financial News

