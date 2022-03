BP aan de slag met windenergie in Japan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BP gaat een samenwerking aan met de Japanse investeerder Marubeni voor windenergie op zee. Dit maakte het Britse energiebedrijf woensdag bekend zonder financiële details vrij te geven. De samenwerking voorziet in een deelneming van BP van 49 procent in een windenergieproject voor de kust van Japan. Daarnaast kan binnen deze constructie ook gekeken worden naar waterstof als energiebron. Japan wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Om dit te bereiken wil Japan in 2023 10 gigawatt aan windenergie op zee winnen en dit in 2040 hebben opgevoerd naar 30 tot 45 gigawatt. Bron: ABM Financial News

