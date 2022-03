Meer omzet voor Royal Haskoning Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adviesbureau Royal Haskoning heeft in 2021 meer omzet en resultaat behaald. Dit bleek woensdag uit de jaarresultaten van het bedrijf. De omzet steeg van 591 miljoen euro in 2020 naar 619 miljoen euro vorig jaar. Daar vloeide een terugkerend operationeel resultaat (EBITA) uit voort van 30,9 miljoen tegen 28,3 miljoen euro een jaar eerder. De marge steeg van 4,8 naar 5,0 procent. Er bleef een nettowinst van 15,2 miljoen euro over. In 2020 was dit 13,0 miljoen euro. Outlook Volgens het bedrijf was het orderboek aan het eind van 2021 beter gevuld dan een jaar eerder. Met het oog op de oorlog in Oekraïne meldde het bedrijf enkele projecten in Rusland te hebben opgeschort zonder dat dit een significante impact heeft. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.