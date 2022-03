SBM verkoopt minderheidsbelang in FPSO Alexandre de Gusmão Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft een flink belang in FPSO Alexandre de Gusmão verkocht aan Mitsubishi Corporation en Nippon Yusen Kabushiki Kaisha. Dit meldde de Nederlandse oliedienstverlener woensdagochtend zonder financiële details te verstrekken. Mitsubishi koopt een belang van 25 procent en Nippon van 20 procent. SBM behoudt een belang van 55 procent en zal ook de operator blijven van de FPSO. De Alexandre de Gusmão wordt momenteel gebouwd en wordt daarna aan het werk gezet in het Braziliaanse Mero veld. Petrobras heeft hiervoor een leasecontract getekend voor 22,5 jaar. De eerste olie moet in 2025 naar boven worden gehaald door de Alexandre de Gusmão. Bron: ABM Financial News

