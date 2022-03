Renewi positiever gestemd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi verwacht in het bijna aflopende boekjaar beter te presteren dan eerder verwacht, na aanhoudende sterke prestaties in januari en februari. Dit meldde de afval- en recyclingspecialist met noteringen in Amsterdam en Londen woensdag. Hoge recycleprijzen en een goede kostenbeheersing compenseren ruimschoots voor de lagere volumes als gevolg van de coronamaatregelen, aldus Renewi. De kasstroom ontwikkelt zich conform verwachting. De schuldratio ligt aan het einde van dit boekjaar, dat eindigt op 31 maart, op circa 1,5. Renewi besloot de outlook voor het lopende boekjaar eind januari al te verhogen naar een onderliggende EBIT van minimaal 120 miljoen euro. Vandaag zegt het bedrijf hierboven uit te zullen komen, zonder een concreet cijfer te noemen. Een jaar eerder kwam de onderliggende EBIT uit op 73 miljoen euro. Renewi benadrukte dat het geen blootstelling heeft aan Rusland en Oekraïne. Een eventuele groeivertraging wereldwijd, kan echter ook Renewi treffen, waarschuwde de afvalspecialist. Verder denkt Renewi dat de prijsverhogingen van afgelopen januari voldoende zijn om de inflatie dit jaar te kunnen dekken. Ook is het merendeel van de energiebehoefte voor 2022 afgedekt. Wel verwacht Renewi dat in het nieuwe boekjaar de recycleprijzen zullen dalen vanaf de recordniveaus van dit moment. Renewi herhaalde woensdag vertrouwen te hebben in de vooruitzichten voor de middellange en lange termijn. Bron: ABM Financial News

