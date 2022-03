DGB start samenwerking met The Diar Group Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DGB heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met The Diar Group, een family office in de Verenigde Arabische Emiraten met belangen in hospitality, private equity, technologie en investeringen. Dit maakte DGB woensdagochtend bekend. Zij willen een joint venture ontwikkelen en oprichten in Kenia. Deze joint venture draagt de naam Diar Dutch Green en zal zich bezighouden met de financiering van CO2-projecten en advisering rondom grootschalige CO2-projecten in zowel het Afrikaanse continent als het gehele Midden-Oosten, inclusief Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het aandeel DGB sloot dinsdag op 1,02 euro. Bron: ABM Financial News

