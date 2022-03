Hogere opening AEX voorzien, na rally Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren circa een uur voor de openingsgong 0,5 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 1,4 procent hoger op 728,27 punten.

Een rally op Wall Street dinsdagavond zal de Europese beurzen vanochtend een steun in de rug geven. Vooral techaandelen waren dinsdag in trek en dat zal vermoedelijk gunstig uitpakken voor de AEX, waarin techaandelen een zware weging hebben. Banken en andere financials deden het ook goed dankzij de stijgende rente. De rente op tienjarige Amerikaanse treasury's steeg van 2,315 maandag naar 2,375 procent dinsdagavond, het hoogste niveau in bijna drie jaar.

Wel blijven beleggers bezorgd over de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. "Er blijven nog weinig maatregelen over om Rusland te dwingen de wapens neer te leggen en de markt begint een significant tekort aan Russische olie op de markt in te prijzen", aldus Stephen Innes van SPI Asset Management. "Het kan nog jaren duren voordat de Russische oliemarkt normaliseert, als dat al ooit gebeurt."

Ook kijkt de markt naar een bijeenkomst van de NAVO en de Europese Unie op donderdag, waar ook de Amerikaanse president Joe Biden bij aanwezig is. Hoogstwaarschijnlijk zal er dan gesproken worden over de Russische sancties en het verbod op de invoer van Russische olie.

De steun voor een boycot van Russische olie vanwege de oorlog in Oekraïne groeit in Europa, volgens betrokken diplomaten. Dit zou een aanzienlijke koerswijziging zijn die de economische druk op Moskou verder zou opvoeren. Een akkoord is nog ver weg, omdat veel Europese landen, waaronder Duitsland, nog erg afhankelijk zijn van energie uit Rusland.

De Oekraïense president Zelensky houdt bovendien online een toespraak voor het Japanse parlement. Japan, dat zich sinds de Tweede Wereldoorlog heeft gehouden aan een pacifistische grondwet, sprak zich ongebruikelijk sterk uit over de oorlog in Oekraïne en schaart zich achter de westerse sancties tegen Rusland.

De beurzen bewegen zich al dagen wat onstuimig, waarbij vooral Amerikaanse beleggers zich opmaken voor een tragere economische groei nu veel monetaire steunmaatregelen worden afgebouwd. "Dergelijke bewegingen zijn redelijk normaal, maar ze voelen niet normaal omdat de laatste beursjaren erg sterk waren", aldus fondsbeheerder Matt Stucky van Northwestern Mutual Wealth.

Beleggers maken zich bovendien op voor het volgende cijferseizoen, nu het eerste kwartaal bijna tot een einde komt. Deze cijfers zouden meer inzicht moeten geven in hoe bedrijven met de gestegen kosten omgaan.

De olieprijs is dinsdag gestabiliseerd na een stijging van meer dan 7 procent de voorgaande dag. Een april-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,3 procent lager op 111,76 dollar op de New York Mercantile Exchange. De markt was erg rustig, vergeleken met de volatiliteit die gebruikelijk is sinds de Russische invasie van Oekraïne, bijna een maand geleden. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen licht lager.

De euro/dollar noteerde op 1,1015. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een een vrijwel gelijke stand van 1,1014 op de borden.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers uit naar cijfers over het consumentenvertrouwen in de eurozone en de wekelijkse hypotheekaanvragen in de VS. Vanochtend bleek het vertrouwen van Nederlandse consumenten opnieuw te zijn gedaald sinds de oorlog in Oekraïne.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Shell flink verhoogd, van 20,38 naar 25,51 Britse pond, en herhaalde daarbij het koopadvies. Dit bleek uit een sectorrapport van de Duitse bank, waarin de koersdoelen voor BP en TotaleEnergies juist werden verlaagd en die laatste ook van de kooplijst werd gehaald.

Avantium heeft in 2021 de omzet zien aantrekken, terwijl het verlies ook wat toenam. Volgens CEO Tom van Aken was 2021 een belangrijk jaar voor het bedrijf, met de definitieve investeringsbeslissing voor de bouw van een nieuwe duurzame FDCA fabriek in de provincie Groningen. "Dit betekent dat we onze polymeer PEF naar de markt kunnen brengen en kunnen inspringen op de gigantische potentie in de markt."

Mogelijk komt Prosus vandaag in beweging. De Chinese internetgigant Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, opent later vandaag de boeken.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot dinsdag 1,1 procent hoger op 4.511,61 punten, de Dow Jones-index klom 0,7 procent naar 34.807,46 en technologie-index Nasdaq werd 2,0 procent duurder op 14.108,82 punten.