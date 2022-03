Omzetgroei voor Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft in 2021 de omzet zien aantrekken, terwijl het verlies ook wat toenam. Dit bleek woensdag uit de cijfers van het bedrijf.

Volgens CEO Tom van Aken was 2021 een belangrijk jaar voor het bedrijf, met de definitieve investeringsbeslissing voor de bouw van een nieuwe duurzame FDCA fabriek in de provincie Groningen. "Dit betekent dat we onze polymeer PEF naar de markt kunnen brengen en kunnen inspringen op de gigantische potentie in de markt."

Analisten en beleggers reageerden eind vorig jaar positief op het definitieve besluit.

"We zijn zeer positief over de langverwachte beslissing", zei analist Fernand de Boer van Degroof Petercam. Berenberg verwacht de eerste verkopen in 2024.

In het afgelopen jaar boekte Avantium een 11 procent hogere omzet van 10,9 miljoen euro. De inkomsten uit overheidssubsidies liepen wel met 20 procent terug tot 6,7 miljoen euro, mede omdat een deel van de subsidies al in 2020 volledig werden toegewezen.

De kosten bedroegen 33,7 miljoen euro tegen 33,2 miljoen euro in 2020.

Onder de streep resteerde een verlies van 24,4 miljoen euro. Dit was iets meer dan het verlies van 22,8 miljoen euro in 2020.

Avantium had eind vorig jaar 34,9 miljoen euro in kas, waar dit eind december 2020 nog 26,6 miljoen euro was. In april vorig jaar haalde Avantium met een emissie 27,8 miljoen euro op.