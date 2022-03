Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, na de winsten op Wall Street, vooral voor techbeurs Nasdaq.

IG Markets voorziet een openingswinst van 119 punten voor de Duitse DAX, een plus van 56 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 43 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, met winsten voor aandelen van banken op de verwachting van een agressievere verhoging van de rente door de Fed, na uitspraken daarover van Fed-voorzitter Jerome Powell.

Een sneller stijgende rente is gunstig voor banken, die de afgelopen jaren hun rentebaten onder druk zagen staan door de extreem lage marktrentes. De aandelenmarkten schrokken even van de havikachtige teksten, maar herstelden zich redelijk snel.

Rusland voerde intussen zijn aanvallen vanuit de lucht en vanaf zee op verschillende locaties in Oekraïne op. Een belangrijk doelwit van Poetins agressie, de kuststad Marioepol, is grotendeels verwoest maar is na weken van bombardementen nog altijd niet in Russische handen.

De steun voor een boycot van Russische olie vanwege de oorlog in Oekraïne groeit in Europa, volgens betrokken diplomaten. Dit zou een aanzienlijke koerswijziging zijn die de economische druk op Moskou verder zou opvoeren. Een akkoord is nog ver weg, omdat veel Europese landen waaronder Duitsland nog erg afhankelijk zijn van energie uit Rusland.

Staalconcern ArcelorMittal liet weten geen grondstoffen uit Rusland meer te zullen afnemen. Ongeveer eenvijfde van de steenkool die het bedrijf gebruikt komt uit Rusland.

BlackRock waarschuwt intussen dat de oplopende inflatie betekent dat beleggers meer compensatie willen voor het risico van staatsobligaties. "De inflatieverwachtingen kunnen losslaan uit hun ankers en omhoog schieten als markten en consumenten het vertrouwen verliezen dat de centrale banken de prijzen in bedwang kunnen houden", aldus BlackRock.

De industriesector van de eurozone zal waarschijnlijk de grootste schade lijden van de oorlog in Oekraïne en zou in de komende maanden zelfs kunnen krimpen, volgens Capital Economics. De exportvraag zou zwakker zijn, aanvoerketens opnieuw verstoord, en de energieprijzen zijn veel hoger geworden. Dankzij de groeiende dienstensector rekenen de economen toch op economische groei dit jaar.



Bedrijfsnieuws

Banken profiteerden van de havikachtige uitspraken van de Fed. ING sloot 3 procent hoger en Deutsche Bank werd 5 procent duurder. Ook verzekeraars zoals Axa, Allianz, Munich Re en Hannover Rück varen wel bij een hogere rente.

Prosus was een sterke stijger in Amsterdam, na een positief rapport van Credit Suisse. De dip in maaltijdbezorgaandelen biedt overnamekansen en het belang in Tencent zou ondergewaardeerd zijn. Het aandeel steeg meer dan 3 procent. Tencent komt woensdag met cijfers.

Palfinger, maker van hijskranen uit Oostenrijk, gaf maandagavond een tweede winstwaarschuwing af in twee maanden, omdat de oorlog in Oekraïne een negatief effect op de omzet en winst zal hebben.

De crisis versterkt problemen rond de beschikbaarheid van vrachtwagens en onderdelen en ook verkoopt het bedrijf veel kranen aan Rusland. De productie zal komende weken worden teruggeschaald.

Kingfisher meldde een aanzienlijk hogere winst en omzet over het afgelopen boekjaar, wat beter was dan verwacht. Het aandeel daalde toch meer dan 6 procent.

Air Liquide heeft plannen tot en met 2025 bekendgemaakt. De omzet moet met 5 tot 6 procent per jaar groeien en de investeringen bedragen in deze periode 16 miljard euro.



Euro STOXX 50 3.926,12 (+1,14%)

STOXX Europe 600 458,11 (+0,73%)

DAX 14.473,20 (+1,02%)

CAC 40 6.659,41 (+1,17%)

FTSE 100 7.476,72 (+0,46%)

SMI 12.202,62 (+0,26%)

AEX 728,27 (+1,38%)

BEL 20 4.168,85 (+0,95%)

FTSE MIB 24.533,84(+0,98%)

IBEX 35 8.487,20 (+1,17%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdagavond hoger, met forse winsten voor technologie-aandelen, ten teken dat sneller stijgende rente beleggers minder beangstigt dan langdurig hoger inflatie.

Beleggers schrokken maandag even toen Jerome Powell zei dat het tempo van renteverhogingen wel mag worden opgevoerd, nu de inflatie steeds verder dreigt op te lopen. Dat betekent een verhoging met 50 basispunten in plaats van 25 punten bij de volgende gelegenheid.

De vraag is waarom aandelen hier niet hard op onderuitgaan, zei Chris Weston van Pepperstone in Australië. "Beleggers voelen dat een geloofwaardige Fed een sterke Fed is en dat hoge rente beter is dan aanhoudende inflatie."

Bij het rentebesluit vorige week drukte Powell zich nog voorzichtiger uit. Hoewel hij een flink aantal renteverhogingen in het vooruitzicht geerden de aandelenmarkten niet negatief. Dit zal volgens investment manager Simon Wiersma van ING een signaal zijn geweest voor Powell dat de geldkraan sneller dicht kan.

Banken en andere financials deden het goed dankzij de stijgende rente. De rente op tienjarige Treasury's steeg van 2,315 maandag naar 2,375 procent, het hoogste niveau in bijna drie jaar.

Ondanks dat de korte rente inmiddels hoger is dan de lange, leken beleggers de vrees voor een recessie dinsdag af te schudden.

In Oekraine was er nog geen teken dat Rusland de wapens gaat neerleggen, terwijl het Russische leger rond Kiev leek te worden teruggedrongen.

Fitch heeft zijn verwachting voor de mondiale groei in 2022 met 0,7 procentpunt verlaagd tot 3,5 procent als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne en de impact op de wereldwijde energietoevoer en de inflatie.



Bedrijfsnieuws

Aandelen Okta daalden aanvankelijk fors nadat een groep hackers screenshots plaatsten die zouden aantonen dat ze in de systemen van Okta.com zitten. Volgens bedrijf dateren de beelden van een incident uit januari. Het koersverlies was uiteindelijk minder dan 2 procent.

Communicatie- en technologiebedrijven deden het goed. Match Group werd ruim 4 procent meer waard, Etsy 4 procent en Amazon.com kon ruim 2 procent bijschrijven.

Nike heeft in het afgelopen kwartaal beter dan verwachte resultaten behaald. Dit meldde de Amerikaanse fabrikant van sportschoenen en kleding maandag nabeurs. Het aandeel won 1,4 procent.

"Je begint een beetje de wraak van de groei-aandelen te zien", zei Wwayne Wilbanks. "De koersen zijn ingestort dus de waarderingen zijn veel beter geworden, wat zwaarder gaat wegen dan rentezorgen."

Boeing steeg 2,7 procent, herstellend van de daling van 3,5 procent op maandag nadat een Boeing-toestel van China Eastern Airlines neerstortte in het zuiden van China. Er zouden mogelijk meer dan 130 mensen zijn omgekomen.

Nvidia hield dinsdag een beleggersdag. Het aandeel daalde licht.

S&P 500 index 4.511,61 (+1,13%)

Dow Jones index 34.807,46 (+0,74%)

Nasdaq Composite 14.108,82 (+1,95%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag ruim in het groen.

Nikkei 225 28.025,82 (+2,9%)

Shanghai Composite 3.272,67 (+0,4%)

Hang Seng 22.198,36 (+1,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1033. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1031 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1015 op de borden.

USD/JPY Yen 121,07

EUR/USD Euro 1,1033

EUR/JPY Yen 133,58

MACRO-AGENDA:

06:30 Consumentenvertrouwen - Maart (NL)

06:30 Consumptie huishoudens - Januari (NL)

06:30 Investeringen - Januari (NL)

08:00 Inflatie - Februari (VK)

08:00 Producentenprijzen - Februari (VK)

12:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:00 Nieuwe woningverkopen - Februari (VS)

15:00 Consumentenvertrouwen - Maart vlpg. (eur)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

WOENSDAG 23 MAART 2022

00:00 Tencent - Cijfers vierde kwartaal (Chi)