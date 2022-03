Wall Street sluit hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdagavond hoger gesloten, met forse winsten voor technologie-aandelen, ten teken dat sneller stijgende rente beleggers minder schrik beangstigt dan langdurig hoger inflatie. De S&P 500 sloot 1,13 procent hoger op 4.511,61 punten, de Dow Jones-index klom 0,74 procent naar 34.807,46 en technologie-index Nasdaq werd 1,95 procent duurder op 14.108,82 punten. Beleggers schrokken maandag even toen Jerome Powell zei dat het tempo van renteverhogingen wel mag worden opgevoerd, nu de inflatie steeds verder dreigt op te lopen. Dat betekent een verhoging met 50 basispunten in plaats van 25 punten bij de volgende gelegenheid. De vraag is waarom aandelen hier niet hard op onderuitgaan, zei Chris Weston van Pepperstone in Australië. "Beleggers voelen dat een geloofwaardige Fed een sterke Fed is en dat hoge rente beter is dan aanhoudende inflatie." Bij het rentebesluit vorige week drukte Powell zich nog voorzichtiger uit. Hoewel hij een flink aantal renteverhogingen in het vooruitzicht geerden de aandelenmarkten niet negatief. Dit zal volgens investment manager Simon Wiersma van ING een signaal zijn geweest voor Powell dat de geldkraan sneller dicht kan. Banken en andere financials deden het goed dankzij de stijgende rente. De rente op tienjarige Treasury's steeg van 2,315 maandag naar 2,375 procent, het hoogste niveau in bijna drie jaar. Ondanks dat de korte rente inmiddels hoger is dan de lange, leken beleggers de vrees voor een recessie dinsdag af te schudden. In Oekraine is er nog geen teken dat Rusland de wapens gaat neerleggen, terwijl het Russische leger rond Kiev leek te worden teruggedrongen. Fitch heeft zijn verwachting voor de mondiale groei in 2022 met 0,7 procentpunt verlaagd tot 3,5 procent als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne en de impact op de wereldwijde energietoevoer en de inflatie. Op macro-economisch vlak rustig in de VS. De euro/dollar noteerde op 1,1031, en liet dus ook weinig beweging zien. De olieprijs daalde iets na de sprong omhoog van maandag. Een mei-future voor WTI-olie sloot 0,3 procent lager op 111,76 dollar op de Nymex. Bedrijfsnieuws Aandelen Okta daalden aanvankelijk fors nadat een groep hackers screenshots plaatsten die zouden aantonen dat ze in de systemen van Okta.com zitten. Volgens bedrijf dateren de beelden van een incident uit januari. Het koersverlies was uiteindelijk minder dan 2 procent. Communicatie- en technologiebedrijven deden het goed. Match Group werd ruim 4 procent meer waard, Etsy 4 procent en Amazon.com kon ruim 2 procent bijschrijven. Nike heeft in het afgelopen kwartaal beter dan verwachte resultaten behaald. Dit meldde de Amerikaanse fabrikant van sportschoenen en kleding maandag nabeurs. Het aandeel won 1,4 procent. "Je begint een beetje de wraak van de groei-aandelen te zien", zei Wwayne Wilbanks. "De koersen zijn ingestort dus de waarderingen zijn veel beter geworden, wat zwaarder gaat wegen dan rentezorgen." Boeing steeg 2,7 procent, herstellend van de daling van 3,5 procent op maandag nadat een Boeing-toestel van China Eastern Airlines neerstortte in het zuiden van China. Er zouden mogelijk meer dan 130 mensen zijn omgekomen. Nvidia hield dinsdag een beleggersdag. Het aandeel daalde licht. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.