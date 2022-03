Olieprijs komt even tot rust Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestabiliseerd na een stijging van meer dan 7 procent de voorgaande dag. Een aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,3 procent lager op 111,76 dollar op de New York Mercantile Exchange. De markt was erg rustig, vergeleken met de volatiliteit die gebruikelijk is sinds de Russische invasie van Oekraïne, bijna een maand geleden. Handelaren bleven afwegen hoe groot de kans is dat Europese landen Russische olie gaat boycotten en volgens Rystad Energy hielden ze daarom dinsdag de kaarten aan de borst en was er weinig handel. Een vergadering van het transatlantische militaire verbond NAVO "zou hardere maatregelen tegen Moskou kunnen opleveren em mogelijke de verwachte risico's voor de aanvoer van Russische olie bevestigen", zei Louise Dickson van Rystad Energy. De VS hebben de stap al geret. Het stilleggen van de export van Russische olie naar Europa zou een wereldwijde recessie kunnen veroorzaken, waarschuwen sommige commentatoren. De Europese Unie is erg afhankelijk van Russische energie. Een importverbod zou het voor Rusland echter moeilijker maken om zichzelf te financieren. Dit zou een aanmoediging zijn om de geldverslindende militaire agressie in Oekraïne te staken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.