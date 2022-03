Financials helpen AEX aan mooie winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger geëindigd. Bij een slot van 728,27 punten, steeg de AEX 1,4 procent. Het was een prima dag voor financials. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de aantrekkende rentes op de obligatiemarkten, nadat er meer hawkish geluiden kwamen vanuit de Federal Reserve, waaronder van voorzitter Jerome Powell, over het sneller verhogen van de rente om de inflatie te beteugelen. "Slechts een paar dagen had Powell blijkbaar nodig om zich ineens veel drukker te maken over de historisch hoge inflatie", zo stelde Wiersma. "Wat hierbij ongetwijfeld zal hebben meegespeeld, is dat de financiële markten vorige week nauwelijks reageerden op de renteverhoging. Dat zal voor Powell een signaal zijn geweest dat de Fed de geldkraan nog wat sneller dicht kan draaien om de inflatie te beteugelen." De Amerikaanse tienjaarsrente noteert dinsdag op 2,37 procent en daarmee het hoogste niveau in bijna drie jaar. Opvallend is dat de driejaars- en vijfjaarsrente hoger noteren, op 2,38 procent. De rente op leningen met een looptijd van twee jaar staat nu op 2,18 procent. Beleggers letten op de inverse rentecurve, waarbij de rente op kortlopende leningen hoger is dan op langlopende obligaties. Dat zou een voorbode kunnen zijn van een aanstaande recessie. Volgens analist Susannah Streeter van broker Hargreaves Lansdown is er nog geen sprake van volledige paniek op de obligatiemarkten na de opmerkingen van Powell, maar "de zorgen nemen toe", gezien de oplopende rentes. De Duitse tienjaarsrente staat dinsdag op 0,51 procent. Ondertussen blijven beleggers ook bezig met de situatie in Oekraïne en de vredesgesprekken tussen Kiev en Moskou. Marktstrateeg Jim Reid van Deutsche Bank merkt op dat het proces traag verloopt en benadrukte dat er nog altijd geen akkoord is. WTI-olie werd ruim een procent goedkoper en kostte dinsdag rond de 108 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,1015. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen deden financials NN, ING en Aegon goede zaken, met winsten van 2 tot 5 procent. Prosus en Unibail-Rodamco-Westfield stegen zo'n 3,5 procent. Just Eat Takeaway, dat een wereldwijde intensivering van de samenwerking met McDonald's aankondigde, won meer dan 3 procent. De verliezen waren vrij beperkt. IMCD verloor ruim een half procent en was daarmee hekkensluiter. Philips steeg een procent, nadat het opnieuw beademingsapparaten moest terugroepen. Het gaat dit keer om een terugroepactie van 310 apparaten in de VS. In de AMX wonnen AMG en Aperam ruim 3 procent en Inpost 5 procent.

Fagron was met een verlies van 1,5 procent de grootste daler. Vopak verloor meer dan een half procent. In de AScX won Ebusco zo'n 6 procent. CM.com, Vivoryon en Heijmans lieten ruim een half procent gaan. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen keurig in het groen, met een winst van 1,5 procent voor de Nasdaq. Bron: ABM Financial News

