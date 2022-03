Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor Prosus verlaagd van 137,00 naar 128,00 euro met een ongewijzigd Outperform advies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Zwitserse bank. Analist Joseph Barnet-Lamb keek naar de ontwikkelingen in China, de oorlog in Oekraïne en de verkoopgolf op de beurs van niet-winstgevende techbedrijven en zag reden om zijn waardering te herzien. Prosus bezit de Russische online marktplaats Avito, en met het oog op alle sancties die Rusland krijgt opgelegd, besloot Credit Suisse om de waardering van Avito te verlagen van 7,9 naar 2,9 miljard dollar. Verder zijn beursgenoteerde maaltijdbezorgers al enige tijd de kop van Jut, zo ook Delivery Hero en iFood. Maar na de nieuwste verkoopgolf op de beurs en met de sterke balans van Prosus, maakt de bank zich geen zorgen en ziet Barnet-Lamb juist veel ruimte voor overnames en een consolidatieslag in de sector. Ook noemt de analist Prosus een unieke manier om blootstelling op te bouwen aan de ondergewaardeerde Chinese internetgigant Tencent. Hoewel de problemen groter kunnen worden, en de korting op het aandeel dus ook, twijfelt de analist niet aan het potentieel op lange termijn. "We vinden Prosus steeds kansrijker als een liquide, gediversifieerde en betaalbare manier van blootstelling aan het wereldwijde internet", aldus Barnet-Lamb. Het aandeel Prosus steeg dinsdag 5,1 procent naar 53,66 euro. Bron: ABM Financial News

