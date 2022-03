Majorel betreedt Griekse markt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Majorel heeft in het Griekse Thessaloniki zijn 23ste meertalige hub geopend. Dit maakte de aanbieder van callcenter-diensten met een notering in Amsterdam dinsdag bekend. De stap naar Griekenland past in internationale groeistrategie, zo verklaarde het bedrijf. Majorel maakte begin deze week de stap van de lokale markt naar de AScX index. Bron: ABM Financial News

