Obligatie: Atenor lokt beleggers met aantrekkelijke coupon

(ABM FN-Dow Jones) Atenor heeft met weinig moeite een groene obligatie in de markt gezet en zo 55 miljoen euro opgehaald, zo bleek eerder deze week.



De coupon van 4,625 procent was aantrekkelijk, vindt Alex Goldwasser, directeur van Goldwasser Exchange, gespecialiseerd in de obligatiemarkt. Dit verklaart het succes van de emissie van 55 miljoen euro, die over zes jaar moet worden terugbetaald.

"Hoewel het bruto jaarrendement wordt verlaagd tot 4,26 procent op basis van een uitgifteprijs van 101,875 procent, is dit nog steeds een aantrekkelijk vergoedingsniveau in deze tijden en dit verklaart waarom de uitgifte 2,7 keer overschreven was", merkt Goldwasser in gesprek met ABM Financial News op.

"In vergelijking met het rendement van de Belgische staatsobligatie met een vergelijkbare looptijd, dat rond de 0,35 procent ligt, is dit een goed rendement voor de belegger", voegde de specialist toe.

Goldwasser legt ook uit dat de door Atenor betaalde premie te wijten is aan de betrekkelijk geringe omvang van de emissie, die mogelijk kan leiden tot een gebrek aan liquiditeit op de secundaire markt. De obligatie wordt ook niet gecontroleerd door de ratingbureaus, wat altijd leidt tot een gebrek aan zichtbaarheid voor de belegger en dus een hogere rendementspremie, voegde hij eraan toe.

"Bovendien blijft Atenor, ook al is het beursgenoteerd, een middelgrote onderneming, die bovendien blootgesteld is aan een kantorenmarkt die sinds de coronacrisis te kampen heeft met tegenwind", merkte Goldwasser op, die niettemin wijst op de gezonde diversificatie van de groep in Europa en op zijn defensieve sector.

Volgens Goldwasser kan het succes van de emissie ook verklaard worden door de denominatie in tranches van 1.000 euro, wat zeldzaam aan het worden is op de Belgische markt.

"Sinds enkele jaren zijn we er meer en meer aan gewend geraakt dat bedrijven obligaties uitgeven in coupures van 100.000 euro, die minder veeleisend zijn op het vlak van prospectus en minder toegankelijk voor het grote publiek," betreurt Goldwasser, die erop wijst dat "het al meer dan één jaar geleden is dat we een openbaar aanbod hebben gehad voor Belgische spaarders."

De obligatiespecialist vindt wel dat de zaken geleidelijk aantrekken. "Voor de belegger wordt de obligatiemarkt weer aantrekkelijk door de stijging van de rentes. En het is niet ondenkbaar dat in de komende maanden nieuwe emissies van het type Atenor zullen volgen", concludeerde hij.