'ArcelorMittal neemt geen Russische grondstoffen meer af' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Staalproducent ArcelorMittal neemt geen Russische grondstoffen meer af na de invasie van het Russische leger in Oekraïne. Dit schreef persbureau Bloomberg. Uit het jaarverslag van het bedrijf blijkt volgens het persbureau dat ArcelorMittal circa een vijfde van zijn steenkoolbehoefte van leveranciers uit Rusland betrok. Volgens ArcelorMittal is het blokkeren van Russische leveranciers voor het bedrijf 'geen groot probleem'. Het bedrijf heeft immers de beschikking over eigen ijzererts en kolenmijnen. Volgens de Europese topman van ArcelorMittal Geert van Poelvoorde voorzag Rusland voor circa de helft in de behoefte aan steenkool van de Europese staalsector. De staalprijzen zijn naar recordniveaus gestegen nadat de Europese Unie de staalexport uit Rusland aan banden legde. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.