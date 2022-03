Wall Street richting lichtgroene opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lichtgroene opening voor Wall Street. De S&P 500 lijkt richting de openingsbel zo'n 0,2 procent hoger te openen. De Nasdaq schommelt rond het slot van maandag. Maandag namen de beurzen in New York een adempauze, na de sterke rally vorige week. De markt liet zich daarbij enigszins verrassen door de woorden van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die in een paneldiscussie aangaf dat de centrale bank bereid is om de rente met grotere stappen van 0,5 procentpunt te verhogen om de inflatie te bestrijden. Bij het rentebesluit vorige week drukte Powell zich nog voorzichtiger uit. "Slechts een paar dagen had Powell blijkbaar nodig om zich ineens veel drukker te maken over de historisch hoge inflatie", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Wat hierbij ongetwijfeld zal hebben meegespeeld, is dat de financiële markten vorige week nauwelijks reageerden op de renteverhoging. Dat zal voor Powell een signaal zijn geweest dat de Fed de geldkraan nog wat sneller dicht kan draaien om de inflatie te beteugelen." Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade is het nu de vraag hoe agressief de Fed precies zal zijn. "Tot dusver prijst de markt nog zes renteverhogingen in van elk 25 basispunten. Maar de woorden van Powell hebben voor een drastische verschuiving gezorgd en voor flinke verwarring", aldus Aslam. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert dinsdag op 2,35 procent en daarmee het hoogste niveau in bijna drie jaar. Opvallend is dat de driejaars- en vijfjaarsrente hoger noteren, op 2,36 procent. De rente op leningen met een looptijd van twee jaar staat nu op 2,17 procent. Beleggers letten op de inverse rentecurve, waarbij de rente op kortlopende leningen hoger is dan op langlopende obligaties. Dat zou een voorbode kunnen zijn van een aanstaande recessie. Volgens analist Susannah Streeter van broker Hargreaves Lansdown is er nog geen sprake van volledige paniek op de obligatiemarkten na de opmerkingen van Powell, maar "de zorgen nemen toe", gezien de oplopende rentes. Ondertussen blijven beleggers ook bezig met de situatie in Oekraïne en de vredesgesprekken tussen Kiev en Moskou. Marktstrateeg Jim Reid van Deutsche Bank merkt op dat het proces traag verloopt en benadrukte dat er nog altijd geen akkoord is. Fitch heeft zijn verwachting voor de mondiale groei in 2022 met 0,7 procentpunt verlaagd tot 3,5 procent als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne en de impact daarvan op de wereldwijde energietoevoer en de inflatie. Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig in de VS. De euro/dollar noteert rond lunchtijd op 1,1029. WTI-olie kost circa 110 dollar per vat. Bedrijfsnieuws Nike heeft in het afgelopen kwartaal beter dan verwachte resultaten behaald. Dit meldde de Amerikaanse fabrikant van sportschoenen en kleding maandag nabeurs. Het aandeel lijkt dinsdag zo'n 5 procent hoger te gaan openen. Boeing verloor maandag zo'n 3,5 procent nadat bekend werd dat een Boeing 737 vliegtuig van China Eastern Airlines is neergestort in het zuiden van China. Er zouden mogelijk meer dan 130 mensen zijn omgekomen. Dinsdag lijkt het aandeel licht te herstellen. Nvidia houdt dinsdag een beleggersdag. Analisten verwachten dat de chipproducent een update zal geven over mogelijke investeringsplannen en nieuwe producten. Het aandeel stijgt voorbeurs licht. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager geëindigd. De S&P 500 daalde fractioneel op 4.461,18 punten en de Dow Jones index leverde 0,6 procent in op 34.552,99 punten. De Nasdaq verloor 0,4 procent op 13.838,46 punten. Bron: ABM Financial News

