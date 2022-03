Video: Fed en Britse centrale bank klaar voor serie renteverhogingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve en de Bank of England verhoogden vorige week beide de rente met 25 basispunten en vermoedelijk is dit slechts de eerste aanzet tot een serie van verhogingen. Dit verwacht beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. Gezien de hoge inflatie en de krapte op de arbeidsmarkten lijkt het terecht dat de centrale banken hun beleid verkrappen, vindt Juvyns. "Maar de komende maanden staat hen een zorg te wachten. De inflatie zal dit jaar waarschijnlijk hardnekkig hoog blijven, maar de hoge energieprijzen kunnen het vertrouwen van consumenten aantasten en de centrale banken zullen het probleem niet willen verergeren door de rente te snel te verhogen." Het gemiddelde Fed-lid verwacht dit jaar zeven renteverhogingen, samen met een prognose voor de economische groei die nog steeds gezond is. Bij de BoE was geen enkel stemgerechtigd lid deze keer voorstander van een verhoging met 50 basispunten, gezien het risico dat de Britse economie de gevolgen zal ondervinden van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. "Uiteindelijk verwachten wij dat de centrale banken de rente zullen blijven verhogen om de inflatie te temperen, op voorwaarde dat de hogere energieprijzen de groeivooruitzichten niet wezenlijk schaden", aldus Juvyns voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: Fed en Britse centrale bank klaar voor serie renteverhogingen Bron: ABM Financial News

