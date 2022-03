BIS komt met platform voor digitale valuta Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank for International Settlements heeft samen met een aantal mondiale centrale banken, waaronder die van Australië, Zuid-Afrika en Singapore, prototypes ontwikkeld voor een gemeenschappelijk platform dat internationale afwikkelingen met digitale valuta toestaat. Onder leiding van het Singapore Centre van de Innovation Hub bewees Project Dunbar dat financiële instellingen central bank digital currencies, oftewel CBDC's, van deelnemende centrale banken kunnen gebruiken om rechtstreeks met elkaar transacties uit te voeren op een gedeeld platform. Dit heeft het potentieel om de afhankelijkheid van tussenpersonen te verminderen en, dus, de kosten en tijd die nodig zijn om grensoverschrijdende transacties te verwerken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.