Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger in de wetenschap dat de Amerikaanse Federal Reserve zeer alert is op maatregelen die de inflatie moeten beteugelen en de oorlog in Oekraïne nog niet is overgeslagen naar andere landen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,4 procent op 449,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,9 procent naar 14.450,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,7 procent met een stand van 6.630,34 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,5 procent naar 7.485,71 punten.

De Federal Reserve is bereid om de rente met stappen van 0,50 procentpunt te verhogen om zo de inflatie omlaag te brengen. Dit zei voorzitter Jerome Powell maandag in Washington, maar de markten lijken niet verrast.

Uit de eurozone kwam dinsdag één cijfer en dat betrof het overschot op de lopende rekening over januari, dat op maandbasis stabiel bleef op 23 miljard euro.

De macro-economische agenda van dinsdag is voor de Verenigde Staten leeg. Er staat één toespraak gepland, van de voorzitter van de Fed van Cleveland Loretta Mester.

Olie noteerde dinsdag lager. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het rood op 109,58 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 115,50 dollar werd betaald, een daling van 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1003. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0997 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1014 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs en Frankfurt noteerde het gros van de hoofdaandelen in de plus, en regelmatig kwam die boven de 2 procent uit. In Duitsland daalde de koers van het aandeel Merck met 2,2 procent. In Parijs was de koers van het aandeel Eurofinds Scientific met een verlies van 2,4 procent de sterkste daler.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P 500 daalde maandag fractioneel tot 4.461,18 punten en de Dow Jones index leverde 0,6 procent in op 34.552,99 punten. De Nasdaq verloor 0,4 procent op 13.838,46 punten.