Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Onward

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Onward Medical verlaagd van 15,30 naar 14,90 euro bij een ongewijzigd koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist David Seynnaeve. De analist heeft zijn model aangepast om rekening te houden met vertragingen met studies als gevolg van een tekort aan halfgeleiders. Deze vertragingen hebben maar een kleine impact op de taxaties, aldus Seynnaeve, die positief gestemd blijft, zeker omdat Onward het verwachte tijdspad voor de goedkeuringen niet aanpaste. Verder rolde Seynnaeve zijn model met een jaar door. Het aandeel Onward daalde dinsdag 1,1 procent tot 8,01 euro. Bron: ABM Financial News

