Valuta: euro rond 1,10 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,10 dollar in een markt die de scherpere toon van de Federal Reserve en de oorlog in Oekraïne lijkt te hebben ingeprijsd en de blik nu richt op woensdag en donderdag

"Daarmee kijken we tegen een rustige markt aan die zeker niet risico-avers is", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De Federal Reserve sluit een renteverhoging met 50 basispunten niet uit, maar de reactie in de dollar was lauw. Kennelijk ging de markt hier al vanuit", aldus Van der Meer.

De opmerkingen van Fed-vooritter Jerome Powell waren niettemin meer hawkish dan bij het rentebesluit vorige week, toen de Fed voor het eerst in ruim drie jaar de federal funds rate verhoogde met 0,25 procentpunt. Powell benadrukte dat er veel onzekerheid is als gevolg van de naweeën van de coronapandemie en de recente oorlog in Oekraïne en zei dat de Fed bereid is het monetaire beleid in een meer "ontwrichtende richting" te veranderen.

Volgens Van der Meer richt de markt zijn aandacht nu op de Britse inflatiecijfers die woensdag worden gepubliceerd en de inkoopmanagersindices uit Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten over februari op donderdag. "Vooral die laatste cijfers zijn belangrijk, omdat die een eerste indicatie van het effect van de oorlog in Oekraïne kunnen geven", aldus Van der Meer. "Het eerste cijfer kan het Britse pond in beweging zetten. Wij vinden daarbij dat de Britse munt relatief is ondergewaardeerd", zo voegde de handelaar dinsdag toe.

Uit de eurozone kwam dinsdag één cijfer en dat betrof het overschot op de lopende rekening over januari, dat op maandbasis stabiel bleef op 23 miljard euro.

De macro-economische agenda van dinsdag is voor de Verenigde Staten leeg. Er staat één toespraak gepland, van de voorzitter van de Fed van Cleveland Loretta Mester.

De euro noteerde dinsdag 0,3 procent lager op 1,0992 dollar. De Europese munt handelde 0,4 procent lager op 0,8337 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,1 procent en noteerde op 1,3184 dollar.