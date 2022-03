Opnieuw zonnige dag in Amsterdam, financials aan kop Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen koersten dinsdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 722,55 punten. In Amsterdam lagen financials als Aegon, ING en NN Group er vanochtend goed bij. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de aantrekkende rentes op de obligatiemarkten. Zo trok de Duitse tienjaarsrente tot het hoogste niveau sinds oktober 2018. Ook de Amerikaanse tienjaarsrente trok fors aan. Voorzitter Jerome Powell van de Fed lijkt bereid de rente met grotere stappen te verhogen, ongeacht de negatieve effecten op de economische groei, zo liet hij maandag nog weten in een toespraak. "Gisteren ontpopte hij zich als een echte havik, een felle inflatiebestrijder", aldus Wiersma. In een persverklaring vorige week zei Powell nog de kat uit de boom te willen kijken. Vorige week verhoogde de Fed al de rente met 25 basispunten. "Slechts een paar dagen had Powell blijkbaar nodig om zich ineens veel drukker te maken over de historisch hoge inflatie", zo stelde Wiersma. "Wat hierbij ongetwijfeld zal hebben meegespeeld, is dat de financiële markten vorige week nauwelijks reageerden op de renteverhoging. Dat zal voor Powell een signaal zijn geweest dat de Fed de geldkraan nog wat sneller dicht kan draaien om de inflatie te beteugelen." Analisten van IG zijn van mening dat de oorlog in Oekraïne een rem blijft zetten op de Europese aandelenmarkten. Volgens analisten van Deutsche Bank heeft dit ook te maken met het uitblijven van vooruitgang in de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0990. De olieprijs daalde zo'n 2 procent. Op macro-economisch vlak blijft het rustig vandaag. Vanochtend werd bekend dat het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans van de eurozone in januari stabiliseerde op 23 miljard euro. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen financials NN, ING en Aegon aan kop met winsten van 3 tot 5 procent. Just Eat Takeaway, dat een wereldwijde intensivering van de samenwerking met McDonald's aankondigde, won 1,5 procent. Adyen verloor juist 2 procent. Philips daalde met een half procent, nadat het opnieuw beademingsapparaten moest terugroepen. Het gaat dit keer om een terugroepactie van 310 apparaten in de VS. In de AMX won AMG 3,5 procent. Aperam steeg met meer dan 3 procent. Vopak verloor een half procent, net als Corbion. In de AScX won Fugro 3 procent, maar verloor Pharming bijna een procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.