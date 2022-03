Beursblik: Edison vindt TIE koopwaardig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) Edison Research ziet voor het aandeel TIE Kinetix een koersstijging tot 26 euro, een opwaarts potentieel van circa 36 procent. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist Johan van den Hooven. De analist verwacht dat 2022 een transformatiejaar wordt voor TIE, waarin het "stevig investeert" in een groeiversnelling en een verbetering van de marges in de komende jaren. Dit zal volgens Van den Hooven eerst wel voor druk op de winstgevendheid zorgen. In 2025 wil TIE met SaaS een autonome omzetgroei van meer dan 20 procent per jaar realiseren, zo liet het technologiebedrijf recent tijdens diens eerste beleggersdag ooit weten. De EBITDA-marge moet dan boven de 20 procent liggen. Tussen 2021 en 2025 mikt Van den Hooven op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei voor TIE van 12 procent en voor de EBITDA op 34 procent stijging. De omzet van TIE daalde van 15,6 miljoen euro in 2020 naar 14,9 miljoen euro in 2021. In 2022 daalt de omzet naar verwachting van Van den Hooven naar 14,4 miljoen euro om in 2023 weer op te lopen naar 16,5 miljoen euro. De EBITDA ligt in 2023 met 2,3 miljoen euro dan weer op het niveau van 2020. Bron: ABM Financial News

