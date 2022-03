DGB boekt vooruitgang met projecten in Kenia Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DGB heeft vooruitgang geboekt met twee CO2-projecten in Kenia. Dit maakte DGB dinsdagochtend bekend. Het gaat om projecten die naar verwachting meer dan 8,8 miljoen CO2-credits zullen opleveren gedurende hun looptijd. De projecten gaan momenteel de ontwikkelingsfase in, zo kondigde DGB aan. "Het team van DGB in Kenia is gestart met het kweken van zaailingen en het certificeringsproces", aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

