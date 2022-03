Opnieuw terugroepactie Philips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft nog meer beademingsapparaten terugroepen, vanwege een kans op falen. Dit bleek vannacht uit een melding van de Amerikaanse Food & Drug Administration. Het gaat in dit verband om de zogeheten V60 en V60 Plus-apparaten die sinds 24 januari van dit jaar worden teruggeroepen. Volgens een woordvoerder gaat het om 310 apparaten in de VS. Tot nu toe zijn er geen meldingen bekend van daadwerkelijk falen van de betreffende apparaten. In 2021 riep Philips al 3 tot 4 miljoen beademingsapparaten terug, vanwege de risico's op irritaties aan de luchtwegen bij gebruik. Bron: ABM Financial News

