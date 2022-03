Just Eat Takeaway scherpt wereldwijde samenwerking met McDonalds aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway gaat zijn samenwerking met McDonalds intensiveren. Dit maakte de van oorsprong Nederlandse maaltijdbezorger dinsdag voorbeurs bekend. De maaltijdbezorger en de fastfoodketen tekenden een wereldwijd strategisch partnerschap, waarbij lokale overeenkomsten worden ontwikkeld om franchisenemers van McDonald's te laten samenwerken met Just Eat Takeaway.com. De overeenkomst moet volgens Just Eat Takeaway leiden tot grotere operationele voordelen. Bron: ABM Financial News

