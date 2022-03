Berenberg verhoogt koersdoel OCI fors Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel OCI verhoogd van 33,00 naar 40,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van Berenberg. Daarin motiveerde de bank het hogere koersdoel met de opgelopen stikstofprijzen na de inval van Oekraïne door Rusland, de afname in de Europese stikstofcapaciteit als gevolg van de hoge gasprijzen en de opgelopen prijzen voor gewassen, waardoor boeren hogere prijzen voor kunstmest betalen. Berenberg verwacht verder dat de onderneming dit jaar voor circa 1 miljard dollar aan de aandeelhouder teruggeeft, waarvan 650 miljoen dollar in de eerste helft van dit jaar, dankzij hogere winsten en de verkoop van de methanoltak. "Beleggers kunnen hoge dividenden verwachten", aldus de analisten. Het aandeel van joint venture Fertiglobe is sinds de oorlog in Oekraïne 40 procent opgelopen en dat ondersteunt een verdere koersstijging voor het aandeel OCI. Volgens Berenberg is het belang van 50 procent van OCI in de joint venture goed voor circa 26,50 euro per aandeel OCI. Het aandeel OCI sloot maandag op 30,72 euro. Bron: ABM Financial News

