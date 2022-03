AEX start vermoedelijk terughoudend na opmerkingen Powell

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zei maandagavond bereid te zijn de rente met grotere stappen te verhogen.

Maandag wist de AEX nog met 0,3 procent in het groen te sluiten op 718,37 punten, dankzij vooral de grondstof gerelateerde fondsen Shell en ArcelorMittal die ongeveer 5 procent wonnen. Elders in Europa gaven de beurzen juist terrein prijs.

Ook Wall Street nam maandag gas terug na het neerzetten van de beste handelsweek sinds november 2020, en de hoofdindices verloren enkele tienden van een procent. Beleggers zagen tot hun opluchting dat de volatiliteit wat tot bedaren kwam, hetgeen tot uiting kwam in een daling van de VIX index, die ook wel wordt beschouwd als een angstbarometer.

De op het oog uitzichtloze oorlog in Oekraïne, en de impact daarvan op de grondstoffenprijzen én de hardnekkige inflatie, blijven de gemoederen evenwel flink bezighouden. De Amerikaanse olie-future steeg maandag in New York met maar liefst ruim 7 procent naar meer dan 112 dollar per vat. In de Aziatische handel vanochtend komt daar al weer bijna 3 procent bovenop.

Powell bereid om rente extra te verhogen

Maandag na het slot op Wall Street waarschuwde voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve tijdens een speech in Washington dat de centrale bank bereid is om de rente met stappen van 0,50 procentpunt te verhogen, om zo de inflatie omlaag te brengen.

"Als we denken dat het gepast is om [met een half punt] te verhogen tijdens een vergadering of meerdere vergaderingen, zullen we dat doen", zei Powell tijdens een gemodereerde discussie na een toespraak voor de National Association for Business Economics.

De opmerkingen van Powell waren meer hawkish dan bij het rentebesluit vorige week, toen de Fed voor het eerst in ruim drie jaar de federal funds rate verhoogde, met 0,25 procentpunt.

Powell benadrukte dat er veel onzekerheid is als gevolg van de naweeën van de Covid-19-pandemie en de recente oorlog in Oekraïne en hij zei dat de Fed bereid is het monetaire beleid in een meer "ontwrichtende richting" te veranderen.

"Als we vaststellen dat we verder moeten gaan dan de gebruikelijke maatregelen [om een neutraal tarief te bereiken] en een meer restrictieve houding moeten aannemen, zullen we dat ook doen", aldus Powell.

De meeste Fed-functionarissen denken dat een neutraal tarief in de buurt van 2,5 procent ligt, uitgaande van een jaarlijkse inflatie van 2 procent.

Het restrictieve monetaire beleid van de Fed mist zijn uitwerking niet op de Amerikaanse markt voor staatsleningen. Het jaarlijkse rendement op de ‘treasury’ met een looptijd van 10 jaar noteerde vanochtend op 2,34 procent. Begin deze maand stond er nog een rendement van 1,73 procent op de borden. Voor defensieve beleggers is een investering in staatsobligaties ten opzichte van aandelen daardoor een stuk aantrekkelijker geworden.

De Europese Centrale Bank houdt voorlopig nog zijn kruit droog met een rente rond het nulpunt, waarbij vooral de hoge schuldenlast in zuidelijke lidstaten als rem fungeert. Een neveneffect is onder meer een negatieve rente op spaargeld in de eurozone.

De Aziatische beurzen noteren vanochtend eensgezind in het groen, waarbij de Hang Seng index in Hongkong koploper is met een winst van ongeveer 2 procent. Techgigant Alibaba wint 9 procent nadat het aankondigde zijn aandeleninkoopprogramma te verhogen van 15 naar 25 miljard dollar. Tencent, waarvan de koers de afgelopen week ongekend heftig bewoog, wint 2 procent.

Bedrijfsnieuws

AkzoNobel haalde 1,2 miljard euro op met de lancering van twee obligaties.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor OCI van 33,00 naar 40,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde maandag fractioneel op 4.461,18 punten en de Dow Jones index leverde 0,6 procent in op 34.552,99 punten. De Nasdaq verloor 0,4 procent op 13.838,46 punten.