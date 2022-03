Alibaba koopt meer aandelen in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba gaat meer aandelen inkopen. Dit maakte het e-commercebedrijf uit China dinsdag bekend. Alibaba gaat nu voor 25 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen in plaats van 15 miljard dollar. Dit programma loopt sinds vrijdag 18 maart voor een periode van twee jaar en tot nog toe zijn er 56,2 miljoen aandelen ingeslagen voor een bedrag van in totaal 9,2 miljard dollar. Daarnaast maakte de onderneming bekend dat voorzitter Weijian Shan van investeerder PAG benoemd is als onafhankelijk directeur van de groep per 31 maart. Shan vervangt CEO Börje Ekholm van Ericsson, die dan uit de raad stapt. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

