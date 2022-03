Powell sluit renteverhogingen met grotere stappen niet uit

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve is bereid om de rente met stappen van 0,50 procentpunt te verhogen om zo de inflatie omlaag te brengen. Dit zei voorzitter Jerome Powell maandag in Washington.

"Als we denken dat het gepast is om [met een half punt] te verhogen tijdens een vergadering of meerdere vergaderingen, zullen we dat doen", zei Powell tijdens een gemodereerde discussie na een toespraak voor de National Association for Business Economics.

De opmerkingen van Powell waren meer hawkish dan bij het rentebesluit vorige week, toen de Fed voor het eerst in ruim drie jaar de federal funds rate verhoogde, met 0,25 procentpunt.

Powell benadrukte dat er veel onzekerheid is als gevolg van de naweeën van de Covid-19-pandemie en de recente oorlog in Oekraïne en hij zei dat de Fed bereid is het monetaire beleid in een meer "ontwrichtende richting" te veranderen.

"Als we vaststellen dat we verder moeten gaan dan de gebruikelijke maatregelen [om een neutraal tarief te bereiken] en een meer restrictieve houding moeten aannemen, zullen we dat ook doen", aldus Powell.

De meeste Fed-functionarissen denken dat een neutraal tarief in de buurt van 2,5 procent ligt, uitgaande van een jaarlijkse inflatie van 2 procent.