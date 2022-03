Olieprijs stijgt door Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag verder gestegen. Bij een settlement van ruim 112 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 7 procent duurder. Na een stevige dip begin vorige week, begon de prijs van een vat WTI richting het weekend weer op te lopen. Op weekbasis lag de olieprijs afgelopen week wel 4 procent lager. Maandag zet de opwaartse trend door. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op aanvallen van de Houthi-rebellen op een installatie van oliegigant Aramco in Saoedi-Arabië afgelopen weekend. "Een deel van de productie lag een tijd plat", aldus Hewson. "Dit laat zien dat de oliemarkt kampt met veel onzekerheden." Daarnaast rekenen de oliemarkten op een importban van Russische olie in de Europese Unie, aldus Hewson. Bron: ABM Financial News

