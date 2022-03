Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag lager met nog twee uur handel te gaan. De S&P 500 daalt 0,6 procent op 4.438,12 punten en de Dow Jones index levert 1,0 procent in op 34.414,10 punten. De Nasdaq verliest 1,1 procent op 13.745,84 punten.

De indexen in New York nemen wat gas terug na de rally van vorige week, met stevige winsten voor de Dow, S&P en Nasdaq. Veel aandacht blijft uitgaan naar de oorlog in Oekraïne.

De Oekraïense regering weigert de overgave van zijn troepen in Marioepol, nadat Rusland een ultimatum stelde om de wapens neer te leggen in de Oekraïense kuststad, die grotendeels is verwoest door Russisch artillerievuur en bombardementen.

Het Britse ministerie van defensie zei dat er nog steeds hevige gevechten plaatsvinden ten noorden van de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Het Witte Huis liet weten dat president Joe Biden zal overleggen met de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Italiaanse en Britse premiers Mario Draghi en Boris Johnson over de oorlogssituatie.

"Dit is de voornaamste aanjager voor de markten in de komende dagen en mogelijk weken, alles wat er uit het Oekraïne-conflict voortkomt", zei econoom Carsten Brzeski van ING.

Brzeski kijkt ook naar rapporten van inkoopmanagers in de VS en Europa, op donderdag, voor een eerste indicatie hoe de oorlog de mondiale economie begint te treffen.

Maandag is het op macro-economisch vlak redelijk rustig. De Chicago Fed National Activity Index is in februari iets gedaald. De index daalde van een herziene 0,59 in januari naar 0,51 in februari.



De euro/dollar noteert maandagavond op 1,1024. WTI-olie kost zo'n 111 dollar en daarmee bijna 6 procent meer dan vrijdag.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Boeing verliest 4 procent nadat bekend werd dat een Boeing 737 vliegtuig van China Eastern Airlines is neergestort in het zuiden van China. Er zouden mogelijk meer dan 130 mensen zijn omgekomen.

Nielsen Holdings heeft een overnamebod van 25,40 dollar per aandeel afgewezen. Het bedrijf, dat kijkcijfers van televisieshows bijhoudt, wordt te laag gewaardeerd door een consortium onder leiding van Elliott Management, zo vindt het bestuur van Nielsen, maar ook een grootaandeelhouder. Het aandeel daalt 8 procent

Anaplan laat zich overnemen door private equity-bedrijf Thoma Bravo voor 10,7 miljard dollar. Het aandeel stijgt zo'n 28 procent.

Berkshire Hathaway, het beleggingsconglomeraat van Warren Buffett, neemt Alleghany over voor 11,6 miljard dollar. Dit is een premie van 29 procent op de gemiddelde koers in de laatste dertig dagen. Alleghany wint 24 procent. Berkshire stijgt 2 procent.

Coinbase daalt 6 procent. Het cryptoplatform wordt aangeklaagd vanwege het aanbieden van niet geregistreerde cryptomunten.