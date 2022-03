Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag verdeeld geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot fractioneel hoger op 454,79 punten, de Duitse DAX verloor 0,6 procent op 14.326,97 punten en de Franse CAC 40 eindigde 0,6 procent in de min op 6.582,33 punten. De Britse FTSE sloot 0,5 procent hoger op 7.442,39 punten.

Marktanalist Michael Hewson sprak van een terughoudende start van de week voor de Europese beurzen. De olieprijzen trokken verder aan, onder meer door aanvallen van de Houthi-rebellen op een installatie van oliegigant Aramco in Saoedi-Arabië afgelopen weekend.

"Dit laat zien dat de oliemarkt kampt met veel onzekerheden", aldus Hewson. WTI steeg maandag zo'n 6 procent.

Het sentiment rond Oekraïne blijft de markten ondertussen bezig houden, aldus Hewson. Het nieuws van de dag is dat de Oekraïense regering een ultimatum van Rusland om de havenstad Marioepol op te geven, verwierp.

Hewson wees ook op een bericht van de Bundesbank, waarin de Duitse centrale bank berekende dat de Russische invasie van Oekraïne de economie in Duitsland mogelijk zal raken.

"Door de hoge energieprijzen zal de economische groei in het tweede kwartaal mogelijk veel zwakker zijn dan verwacht", aldus Hewson.

Op macro-economisch vlak bleken de Duitse producentenprijzen in februari hard te zijn gestegen. Vergeleken met een jaar eerder liepen de producentenprijzen afgelopen maand met 25,9 procent op. Dit was iets meer dan in januari.

Voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank benadrukte in een toespraak maandag in Parijs dat er geen elementen van stagflatie zichtbaar zijn in de eurozone.

Zelfs in het meest zwarte scenario, wanneer olie- en gas uit Rusland geboycot worden en de oorlogssituatie verslechtert en lang aanhoudt, zou de eurozone nog met 2,3 procent moeten groeien, aldus Lagarde.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1031.

Bedrijfsnieuws

Volkswagen is in China een joint venture gestart met twee lokale bedrijven, gericht op de aanvoer van grondstoffen voor batterijen in elektrische auto's. Volkswagen x procent.

In Frankfurt deed ook BMW goede zaken in de DAX, met een winst van ruim 2 procent. Delivery Hero had een lastige dag en leverde zo'n 7 procent in. Berenberg verlaagde het koersdoel voor de maaltijdbezorger van 160 naar 75 eurol.

De tekorten in de halfgeleiderindustrie kunnen nog twee jaar lang aanhouden, waardoor uitbreidingsplannen van chipbouwers in het water vallen. Hiervoor waarschuwde CEO Peter Wennink van ASML in gesprek met de Financial Times. In Amsterdam sloten de chipaandelen Besi, ASMI en ASML toch tot een procent hoger.

Drie commissarissen van Credit Suisse, onder wie de vicevoorzitter, hebben zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld en worden vervangen door drie nieuwe kandidaten. Het aandeel sloot nagenoeg onveranderd.

In Brussel viel de koerswinst van Proximus op. Het aandeel steeg meer dan 3 procent.

In Parijs was ArcelorMittal koploper met een plus van ruim 5 procent en was Veolia Environnement hekkensluiter in de CAC 40, met een verlies van bijna 4 procent.

Wall Street

Rond het Europese slot noteerden de indexen op Wall Street tot een procent lager.