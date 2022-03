Onward Medical kan activiteiten tot 2024 financieren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical kan tot het einde van 2024 zijn activiteiten financieren. Dit meldde het medische technologiebedrijf dat innovatieve therapieën creëert voor mensen met een dwarslaesie maandag nabeurs. De kaspositie van het bedrijf zal de impact van de verstoringen in de aanvoerketen, die van invloed kunnen zijn op bepaalde ontwikkelingsprogramma's, verzachten, aldus het bedrijf. "Wereldwijde tekorten aan microprocessoren en de schaarste aan andere componenten zullen naar verwachting gevolgen hebben voor de ontwikkeling en commercialisering voor beide technologieplatforms van het bedrijf”, denkt Onward Medical. Het bedrijf verwacht dat zijn ARCEX-platform klaar zal zijn voor commercialisering in de tweede helft van 2023. "We hebben een sterke balans […] en we zullen zoeken naar mogelijkheden om onze kaspositie verder te versterken wanneer de kapitaalmarkten in de VS en elders in de wereld verbeteren", aldus CEO Dave Marver. Bron: ABM Financial News

